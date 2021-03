Covid: Valpharma si dice pronta a vaccinare i frontalieri con lo Sputnik

In Romagna un centinaio di imprese hanno aderito all'appello di Confindustria di mettere a disposizione i propri spazi per la vaccinazione anti-Covid e tra queste la Valpharma di Pennabilli, che ha stabilimenti anche a San Marino, si dice pronta a vaccinare i frontalieri italiani che ogni giorno si recano per lavoro nella Repubblica del Titano, anche con lo Sputnik.

"Abbiamo chiesto ai segretari di Stato la disponibilità di poter vaccinare anche con i vaccini che sono già presenti nella Repubblica", dichiara all'Ansa la titolare Alessia Valducci. A San Marino "ci sono tantissimi frontalieri, tante persone che oltre a lavorare usano servizi come ristoranti e bar. "Quindi - specifica l'imprenditrice - credo che lo Stato abbia necessità di vaccinarli e di dare un grande aiuto alla vicina Italia".









L'azienda ha già predisposto dei luoghi adeguati con il ricambio d'aria necessario nello stabilimento principale in Valmarecchia. "Ci siamo già occupati dei tamponi per i nostri collaboratori, - spiega Valducci - quindi reputiamo di avere le zone idonee per poter fare le vaccinazioni".