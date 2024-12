Creatività e impegno sociale: presentato alla Reggenza il francobollo per i 40 anni di LCS

Nel video le interviste a Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità; Gian Luca Amici, Direttore Poste San Marino Spa; Michele Gualandi, Ad Lcs ed Enzo Zafferani, Presidente Lcs.

Ci hanno messo il cuore, la loro creatività, dedizione, hanno seguito pedissequamente gli insegnamenti impartiti nel giugno scorso da Mario Arlati, maestro d'arte e di umanità. Ogni pezzo di stoffa, ogni passata di colore rappresenta una "storia di fiducia" e senso di appartenenza. E il risultato è una splendida opera, diventata francobollo per celebrare il 40° anniversario del Laboratorio Chimico-Farmaceutico Sammarinese. Oggi quel lavoro corale, che ha coinvolto i ragazzi dell’Atelier Le Mani, riceve il pieno riconoscimento delle massime Autorità dello Stato. "È un esempio virtuoso questo, di come l'unione di più forze, anche con il coinvolgimento di imprese importanti sul territorio, può fare per portare poi dei risultati importanti, duraturi anche nel tempo" - dice Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità.

Progetto raccontato da un video, realizzato da Emanuele Lumini (Unirsm), che si può vedere scansionando il QRcode sull’emissione postale; oggi, proiettato nella Sala del Consiglio suscitando la commozione dei presenti, primi fra tutti i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. “Una iniziativa che racchiude una grande lezione di inclusività”. Poste San Marino celebra così l'eccellenza nel filone di emissioni filateliche dedicate alle realtà imprenditoriali che hanno contribuito alla crescita economica, occupazionale e sociale del Paese. "Non è solo un oggetto artistico il francobollo, ma è anche un oggetto con cui si vuole trasmettere un determinato significato. E appunto quello che non ci sono confini e quello che si può realizzare attraverso un francobollo è proprio quello di dare un messaggio di inclusività" - dichiara Gian Luca Amici, Direttore Poste San Marino Spa

Per i suoi 40 anni di attività, LCS lascia pertanto una traccia concreta di cui tutti posso godere, perfettamente aderente alla mission aziendale portata avanti dalla famiglia Gualandi, tra sostenibilità ambientale e impegno sociale. "Siamo orgogliosi di essere qui da 40 anni. - afferma Michele Gualandi, Ad Lcs - quando mio padre rilevò la Sierra Gray nell'84 c'erano 15 collaboratori, oggi siamo in 150 e quindi siamo orgogliosi di aver contribuito alla crescita del Paese, aver formato tante persone così come è cresciuto il nostro gruppo. Pieno di significato questo momento, e questo evento e Mario con il suo entusiasmo e la sua sensibilità ha voluto da subito coinvolgere i ragazzi dell'atelier e questo ha portato a un risultato credo straordinario". Aggiunge Enzo Zafferani, Presidente Lcs: "Una cosa che abbiamo creato sull'impulso di Mario Arlati, che aveva avuto già un'altra esperienza su questo argomento e quindi abbiamo approfondito, abbiamo avuto un'accoglienza e come si vede nel filmato un risultato straordinario".

Abbracci e felicitazioni sul finale per questa “straordinaria esperienza imprenditoriale ed umana” tradotta “attraverso la potenza del colore” – osserva la Reggenza –; che “conduce in un viaggio cromatico unico e condiviso tra più mani e pensieri”.

Nel video le interviste a Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità; Gian Luca Amici, Direttore Poste San Marino Spa; Michele Gualandi, Ad Lcs ed Enzo Zafferani, Presidente Lcs.