Crescono le temperature e la voglia di vacanze. San Marino punta ad attrarre più turisti del 2023

Nel video l'intervista a Rossano Ercolani, presidente Usot

Comincia la bella stagione e a San Marino si traccia già un primo bilancio sulle presenze turistiche e sulle prospettive per i mesi estivi. Nonostante il clima incerto delle ultime settimane l'affluenza – con alberghi ad ora pieni al 70% - è sicuramente maggiore rispetto all'anno scorso, quando l'alluvione di maggio ha compromesso l'avvio di stagione in Romagna. "Sta andando bene a San Marino e un po' peggio in Riviera - commenta il presidente di Usot, Rossano Ercolani -. Si punta a riempire ancora gli hotel e raggiungere un 80% di capienza entro la fine di giugno. Gli eventi favoriscono la stagione turistica. Quello che aiuterebbe sarebbe destagionalizzare". Luglio la vera sorpresa, con un boom di prenotazioni e strutture verso l'85-90% della capienza. Fatturato in crescita e prospettive migliori rispetto al 2023. Per agosto dati allineati all'anno scorso. Si va verso il sold out degli hotel, con una una media oltre il 90% di camere fermate.

