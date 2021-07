Criticità Medicina di Base: per CIavatta e Ceccarini è stata una "Riunione costruttiva"

Per trovare soluzioni alle criticità della Medicina di Base il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta ieri ha incontrato - insieme al Comitato Esecutivo dell'Iss - il dirigente dell'Unità Operativa dottor Agostino Ceccarini e il personale medico, infermieristico e amministrativo del settore. Tra gli intendimenti emersi, riferisce Ciavatta, lo sgravio per il personale infermieristico di mansioni non prettamente sanitarie che potrebbero dunque essere assegnate a personale amministrativo o anche sanitari non vaccinati. Tra le ipotesi emerse anche un call center e un numero telefonico unico per tutti i centri della salute. A tal proposito è previsto un incontro la prossima settimana tra il Comitato Esecutivo Iss e Tim San Marino. Sono dunque al vaglio interventi organizzativi per il personale ma – precisa Ciavatta – “è necessaria la collaborazione della cittadinanza. Ci sono utenti che si presentano ai centri della salute anche tre volte alla settimana. Abbiamo un numero eccessivo di ricette, visite e telefonate per la nostra realtà”. “Segreteria e Comitato Esecutivo – aggiunge Ciavatta - sono al fianco dei medici di base e di tutto il personale con l'obiettivo di risolvere i problemi nel rispetto delle leggi”. Sia per il Segretario di Stato che per il Dirigente della Medicina di Base Ceccarini “è stata una riunione costruttiva” e c'è fiducia nella soluzione di alcuni dei problemi anche in tempi abbastanza brevi. Intanto proprio ieri il Comitato Esecutivo ha emesso un bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di un Medico di Medicina Generale.