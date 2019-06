Croce Rossa: riattivato il presidio in Città

Come da diversi anni, dal 15 giugno è stata attivata la postazione di soccorso gestita dalla Croce Rossa sammarinese in Città, vicino l'arco della farmacia. L'iniziativa - richiesta dalla Giunta di Castello e supportata da ISS e Pronto Soccorso - potenzia i soccorsi nel caso di emergenze mediche e per fornire un presidio ai cittadini ed ai turisti, anche per problemi di modesta entità che non necessitano dell'ospedale.

Si tratta infatti di un piccolo ambulatorio con un'ambulanza della CRS, attrezzata anche con il defibrillatore: la postazione si avvale di un costante collegamento con il 118 del Pronto Soccorso dell'ospedale e così si possono accelerare i soccorsi o si può supportare l'equipaggio ospedaliero, con riduzione dei tempi di intervento, soprattutto in momenti di traffico intenso.



Il personale in servizio, dalle ore 10 alle 19, è formato da un infermiere ed un autista soccorritore. Negli anni passati l'iniziativa ha dato prova di grande utilità: si è registrato anche un caso di ripresa da arresto cardiaco.