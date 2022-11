Da Brancaccio ai segreti italiani: a Rimini i misteri delle stragi di mafia nel libro inchiesta di Salvo Palazzolo

Nel video l'intervista a Salvo Palazzolo, inviato Repubblica ed autore del libro-inchiesta, Francesco Bragagni, assessore Legalità Comune di Rimini col Alessandro Coscarelli, Comandante provinciale della Guardia di Finanza Rimini

Nel trentennale delle stragi di mafia, l'attualità del messaggio di un libro che dalla periferia est di Palermo entra nei segreti italiani. Con “I fratelli Graviano – stragi di mafia, segreti, complicità” l'inviato speciale di Repubblica Salvo Palazzolo ricostruisce per la prima volta la storia di uomini di fiducia del boss Riina, che anche in questi giorni mandano messaggi dall'aula del processo 'ndrangheta stragista. L'incontro di presentazione- organizzato dall'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della Provincia di Rimini, si è svolto al Museo della Città, alla presenza dell'assessore alla Legalità Francesco Bragagni.

A Bellaria questa mattina l'incontro con le scuole, al quale ha preso parte anche il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, il colonnello Alessandro Coscarelli, per quattro anni a capo del Gruppo di Palermo Il libro- inchiesta, dedicato a don Pino Puglisi, mette in fila carte di processi, testimonianze, non detti. Sullo sfondo una trasformazione silenziosa che può coinvolgere chiunque. E che ha bisogno di un civile imepgno quotidiano di contrasto.

Nel video l'intervista a Salvo Palazzolo, inviato Repubblica ed autore del libro-inchiesta, Francesco Bragagni, assessore Legalità Comune di Rimini col Alessandro Coscarelli, Comandante provinciale della Guardia di Finanza Rimini