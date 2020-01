Da martedì al via iscrizioni on line alle 'prime classi'

Iscrizioni al nuovo anno scolastico 2020/2021 ai nastri di partenza: come accade ormai da alcuni anni, dalle 8.00 di martedì 7 alle 20.00 di venerdì 31 gennaio 2020, sarà possibile inoltrare on line la domanda di iscrizione per gli alunni che devono frequentare le prime classi. Per i genitori che devono ancora scegliere la scuola è a disposizione la nuova App del portale 'Scuola in Chiaro' che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti: schede sintetiche su tutte le scuole, i principali dati, l'offerta formativa in chiaro e i Rapporti di autovalutazione delle scuole che contengono, fra l'altro, punti di forza e obiettivi di miglioramento.

La domanda di iscrizione a scuola può essere inviata dopo aver effettuato la preventiva registrazione al portale dedicato (www.iscrizioni.istruzione.it). La procedura di registrazione è disponibile già dallo scorso 27 dicembre. I genitori hanno a disposizione delle guide e dei video tutorial. A supporto anche le segreterie degli istituti scolastici. Il sistema online avvisa in tempo reale, tramite posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Le iscrizioni a scuola sono obbligatorie per gli alunni delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e di II grado e dunque per le prime classi di elementari, medie e superiori. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata online anche per i corsi di istruzione dei Centri di formazione professionale nelle regioni che hanno aderito alla procedura (Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto). Per le scuole dell'infanzia la procedura rimane cartacea. Resta facoltativa l'adesione al sistema di Iscrizioni online per gli istituti paritari.

SCUOLA PRIMARIA: Le domande di iscrizione si compilano solo on line. I genitori iscriveranno alla prima classe i bambini che compiranno sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. Sono accettate le iscrizioni, in caso di disponibilità di posti, anche degli alunni che compiranno i sei anni nei quattro mesi successivi, quindi entro il 30 aprile 2021. Non è consentita invece l'iscrizione alla prima classe della primaria di bambini più piccoli. Si potranno indicare le preferenze rispetto alle opzioni possibili dell'orario settimanale che può essere di 24, 27, fino a 30 ore oppure 40 ore (tempo pieno). Si potrà anche indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti. Se non c'è disponibilità di posti nella prima scuola scelta, il sistema online comunicherà in automatico di aver inoltrato la domanda verso le scuole indicate come seconda o terza opzione.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: i genitori indicheranno l'orario settimanale preferito, tra tempo ordinario di 30 ore oppure tempo prolungato (da 36 fino a 40 ore), se servizi e strutture lo consentiranno. In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, sarà possibile indicare fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori devono barrare l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: Nella domanda di iscrizione on line alla prima classe di una scuola secondaria di II grado, i genitori esprimeranno anche la scelta dell'indirizzo di studio, indicando anche l'eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. Oltre alla scuola di prima scelta è possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. L'iscrizione alle prime classi dei licei musicali e coreutici è subordinata al superamento di una prova di verifica di competenze e attitudini.