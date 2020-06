Dalle 15 di oggi fino a domenica non accessibili i servizi on line della Pubblica amministrazione

Dalle ore 15.00 di Venerdì 05 Giugno alle ore 24:00 di Domenica 07 Giugno non saranno fruibili tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione per operazioni tecniche urgenti e inderogabili alla Server Farm dello Stato. "Si è scelto di intervenire nel fine settimana - informa la Funzione pubblica - per evitare i momenti di maggiore operatività e, conseguentemente, arrecare il minor disagio possibile, per il quale ci scusiamo anticipatamente all’utenza". L’intervento è nell’ottica di fornire un servizio sempre più efficiente.