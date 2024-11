Dehor in Piazza della Libertà, la Giunta di Città: "Spropositato e inopportuno, mai passato al nostro vaglio"

La Giunta di Castello di San Marino Città ha espresso rammarico per l'installazione di un dehor giudicato sproporzionato in Piazza della Libertà. In una nota cita l'articolo 23 della legge 158/2020, che ricorda la prerogativa delle Giunte di essere interpellate e deliberare entro 30 giorni in merito al piano di sviluppo del commercio nel proprio territorio. "Purtroppo -scrivono - non è mai passato al vaglio della Giunta alcun progetto in merito".

Da qui la richiesta di chiarimenti al Congresso di Stato, in una lettera, in cui i rappresentanti di Città chiedono conto dei permessi concessi e sottolineano che che le dimensioni della struttura risultano troppo ingombranti per un luogo di così alto valore istituzionale e culturale, parte del Patrimonio UNESCO.

Da qui la richiesta di un ridimensionamento del dehor e la richiesta che la competenza sul tema torni "almeno congiuntamente alla Segreteria, in capo alla Giunta, come avviene nei castelli e nelle curazie della Repubblica ad eccezione del Centro Storico di Città".