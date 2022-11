DGFP: si cerca il dirigente dell'Avvocatura dello Stato

E' stata indetta nuovamente la procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio motivazionale, attitudinale e professionale, per la posizione dirigenziale di Avvocato Generale dello Stato. Scade il 15 dicembre il bando di reclutamento come previsto dall'articolo 9 della Legge 12/2022. È stata indetta dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica che si rende disponibile a fornire informazioni al n.0549- 882837 o alla mail: info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm

Un ruolo rimasto vacante dopo l'ingresso in pensione di Lucio Daniele, sostituito al momento dal facente funzione.