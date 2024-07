Dichiarazione dei diritti dei cittadini: l'udienza Alto Commissario delle Nazioni Unite Volker Türk

le interviste a Luca Beccari e Volker Turk

San Marino fonda le sue radici in secoli di storia, indipendenza e democrazia. La Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese sancisce con legge sovrana i principi fondanti della Repubblica e afferma i diritti fondamentali ed inviolabili dei cittadini. Per celebrarne il 50° anniversario l'udienza a Palazzo Pubblico, alla presenza dei Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk.

Ripercorsa dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri e Interni Luca Beccari e Gian Nicola Berti l'importanza storica del testo, insieme agli interventi di Luigi Lonfernini e Kristina Pardalos. Nella dissertazione dell'Alto Commissario Türk analizzate le sfide globali attraverso i diritti umani. “Eventi come questo - affermano i Capi di Stato - vanno celebrati per rafforzare e coltivare la conoscenza e la consapevolezza delle comuni radici storiche, sociali e culturali”.

Prima dell'udienza, a Palazzo Begni, l'incontro bilaterale tra Beccari e Turk che hanno ribadito l'importanza di questo giorno non solo per San Marino, ma anche per il messaggio che viene trasmesso all'esterno.

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri) e Volker Türk (Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani)