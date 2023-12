Dichiarazione universale dei diritti umani, i Capitani Reggenti: “Fondamento e ideale comune da raggiungere per tutti i popoli”

Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura)

Dopo la partecipazione all'evento commemorativo a Ginevra per il 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina hanno ricevuto in udienza i dirigenti e direttori delle scuole sammarinesi, insieme al rappresentate permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra Marcello Beccari. Udienza fortemente voluta dai Capi di Stato per sensibilizzare la popolazione, in particolare le giovani generazioni, alla cultura del rispetto dei diritti umani.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ha sottolineato l’importanza di sostenere i giovani nel loro percorso di crescita e formazione, e di renderli consapevoli dei principi che fondano San Marino e la Comunità internazionale. “Siamo rientrati da Ginevra con il forte impegno affinché la Repubblica – sottolineano i Capitani Reggenti – attui iniziative istituzionali e formative per sensibilizzare le giovani generazioni sull'importantissimo tema dei diritti inalienabili dell'umanità”.

"La Reggenza - aggiunge Andrea Belluzzi, Segretario di Stato Istruzione e Cultura - ha di fatto scritto la pagina più alta del curricolo di cittadinanza di San Marino perché è stata portatrice di un messaggio dei bambini, in particolare degli studenti di San Marino, fino alle Nazioni Unite a Ginevra e ora sta riportando dalle Nazioni Unite il tema della carta dei diritti nelle scuole".

All'udienza è seguito l'incontro di approfondimento per gli studenti di quinta della Scuola Secondaria Superiore con l'ambasciatore Marcello Beccari. La lezione, nell'aula magna di studi storici dell'Università di San Marino, ha approfondito le tematiche riguardanti i diritti umani, le tutele e il ruolo che San Marino può svolgere all'interno degli organismi internazionali.

