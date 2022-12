Diego Rossi: la solidarietà di GHSM e Nuovi Serenissimi

Si moltiplicano le iniziative di solidarietà in questo periodo. Una delegazione dei Nuovi Serenissimi ha incontrato la mamma ed il fratello di Diego Rossi, il giovane ciclista coinvolto in un incidente a Milano, per la consegna del ricavato della vendita del calendario 2023 e delle offerte extra per un totale di 750 euro. L' iniziativa di raccolta fondi era stata avviata a ottobre.

Anche il Gruppo Grand Hotel San Marino, nel corso della cena aziendale, ha fatto una estrazione di premi, offerti dai fornitori, e l'intero incasso è stato consegnato ai genitori di Diego Rossi.