Discriminazione in base al tipo di vaccino, Galli: "La politica si sta dimostrando orrenda"

Fa discutere in Italia la decisione del governo americano che non concede di entrare negli Stati Uniti a chi ha ricevuto il vaccino Astrazeneca. Intervenendo ad un dibattito televisivo l'infettivologo Massimo Galli ha paragonato questa situazione a quelle che stanno vivendo i sammarinesi che si sono sottoposti alla vaccinazione con Sputnik e al momento non si vedono riconosciuto il green pass: "la politica si sta dimostrando orrenda" - ha affermato. Galli torna sul nodo cruciale dell'importanza degli anticorpi per stabilire l'immunizzazione del soggetto e propone l'utilizzo di un test sierologico almeno in tutti quei casi che al momento vengono esclusi dalla concessione del green pass.