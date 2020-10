Domani arriva la 1000 miglia: ecco gli orari e le modifiche alla viabilità

Il servizio di Giacomo Barducci

Dopo un anno di assenza la 1000 Miglia, la rievocazione storica della corsa disputata tra il 1927 e il 1957 arrivata alla 38° edizione, torna a percorrere le strade del Titano. Le 400 auto sono partite nel primo pomeriggio di oggi da Brescia e l'arrivo in Repubblica è previsto per domani mattina a partire alle 8:15. Le auto transiteranno lungo le strade del Titano entrando in territorio dal confine di Stato di Dogana attraverso via Tre Settembre, proseguendo poi fino a Borgo Maggiore per entrare infine in centro storico e sfilare in Piazza della Libertà.





Previste alcune modifiche alla viabilità a partire dalle 5:30 di domani mattina fino alle ore 11:45 con il passaggio dell'ultima vettura:

Saranno chiuse al traffico: Via Paolo III, Contrada di Portanova, Piazza Sant'Agata, Contrada S. Francesco, Piazzetta del Placito Feretrano, Contrada delle Mura, Piazzale Genga, Contrada Omerelli, Piazza del Titano, Via Eugippo, Contrada del Pianello, Piazza della Libertà, Contrada del Collegio, Piazza Garibaldi, Via Donna Felicissima.

Sarà inoltre vietata la sosta dall'incrocio di Via Piana con via Gino Giacomini, Via G. Battista Belluzzi (parcheggio n.1 compreso i relativi posti riservati “strisce gialle”) e Piazzale Lo Stradone. Saranno a senso unico, con inizio dall'incrocio di via Piana con via Gino Giacomini in direzione della gara di via G. Battista Belluzzi, Piazzale Lo Stradone, Viale Federico d'Urbino, fino al bivio con Via Cella Bella.

Al parcheggio 5 potranno sostare solo i mezzi delle forze dell'ordine, di soccorso e di servizio. I posti per la sosta dei taxi e i posti auto per la sosta disabili del Piazzale Lo Stradone verranno trasferiti al parcheggio 2bus ex stazione. Dopo la sfilata in Piazza della Libertà le vetture lasceranno San Marino dal confine di Stato di Fiorentino per arrivare in serata a Roma.