“Donare di gusto”: anche a San Marino la raccolta fondi del Banco Alimentare per offrire 3 milioni di pasti

Dopo un rinvio di una settimana – dovuto al maltempo – sono tornate oggi, a San Marino, le iniziative del Banco Alimentare. Con 2 punti: alla Porta San Francesco, a Città; e a Torraccia, nel corso della manifestazione “Trame e tramonti, una poesia per la rinascita”. “Donare di gusto”: questo il titolo della campagna di sensibilizzazione, e raccolta fondi; per garantire supporto a chi è in difficoltà, acquistando due prodotti di qualità dietro una donazione minima di 10 euro. In Italia, spiega l'organizzazione, sono 5,6 milioni le persone che non hanno accesso ad una alimentazione adeguata. L'obiettivo è raccogliere risorse per offrire 3 milioni di pasti, in un periodo segnato da povertà in aumento, anche sul Titano. Banco Alimentare ricorda inoltre il forte aumento dei costi per la logistica, dovuto anche alla crisi internazionale. Da qui la necessità di sostenere le circa 7.600 strutture caritative.