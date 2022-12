Doppie bollette ai sammarinesi, Aass: “Errore di stampa, nessun addebito sul conto corrente”

In questi giorni diversi sammarinesi si sono allarmati per l'arrivo nelle cassette delle lettere, per due volte, della stessa bolletta dell'elettricità. Stesso importo, stessi consumi. In molti hanno così chiamato la propria banca per chiedere delucidazioni e di interrompere l'eventuale addebito. L'Azienda per i servizi pubblici fa sapere che si è trattato di un errore di stampa e che ha interessato solo un lotto di bollette cartacee, specificatamente verso utenti di San Marino Città e alcuni di Fiorentino. Trattandosi di un errore nella produzione delle fatture, non comporta un doppio addebito sul conto corrente. Quindi, continua Aass, l'utente non deve fare nulla perché il flusso è partito solo per una bolletta.