Dossier Green Pass/Sputnik: Roberto Speranza, “dobbiamo trovare una qualche soluzione”

Con ogni probabilità sarà il dato delle ospedalizzazioni, in futuro, ad essere determinante per valutare il grado di emergenza. E su questo fronte la situazione, sul Titano, è al momento confortante; perché il nosocomio di Cailungo è ancora Covid-free. Ruolo determinante, in questo senso, parrebbe averlo giocato la rapida e capillare campagna d'immunizzazione: una sorta di scudo, che ha evitato, per ora, casi con sintomatologia severa; in un periodo caratterizzato dal dilagare in tutto il Mondo della variante Delta. Per il resto - stando all'ultimo aggiornamento, che fotografa la situazione alla mezzanotte di ieri - i casi attivi in Repubblica sono 36, tutti seguiti presso il proprio domicilio. Rilevate lunedì 15 positività, oltre a 2 guarigioni.







A San Marino, nel frattempo, resta altissima l'attenzione sul dossier Green Pass/Sputnik. Una sorta di apertura è sembrata però venire dal Ministro italiano alla Salute; dal palco bolognese della festa nazionale di Articolo Uno. “Dobbiamo trovare una qualche soluzione” - ha dichiarato Roberto Speranza -, dopo essere stato sollecitato dall'ex Premier Romano Prodi, che aveva ricordato i disagi che potrebbe incontrare la popolazione sammarinese cui è stato somministrato il vaccino russo. Il Ministro ha ribadito come sia un problema il fatto che Sputnik non sia ancora approvato da EMA. Ma essendo San Marino un “partner fondamentale – ha aggiunto -, dobbiamo sederci con loro e trovare al più presto una soluzione”. Oggi, intanto, nuova protesta contro le recenti decisioni del Governo Draghi sul Green Pass. A Roma la manifestazione organizzata dal movimento IoApro; con la partecipazione anche di militanti della destra radicale. Cori e manifesti contro il Premier; e non sono mancate tensioni con i giornalisti. Di oggi anche la notizia della denuncia – da parte della locale Questura – agli organizzatori della protesta di sabato a Piacenza: “manifestazione non autorizzata”, l'accusa. Tutto ciò mentre è in corso un dibattito serrato, fra le forze politiche, su scuole e obbligo vaccinale. Quanto all'andamento della pandemia si registrano oltre 4.500 nuove positività e 24 decessi. Ospedalizzazioni in aumento; in contrazione, invece, il tasso di positività: attualmente all'1,9%. Scende all'1,2% in Emilia-Romagna; e i contagi sono in flessione: 299, in base al bollettino odierno. Ma si contano due decessi, uno dei quali nel Riminese: un 92enne. Registrati in Provincia 54 nuovi casi.