Due ricoveri a San Marino, casi in crescita in Italia

Nelle ultime 24 ore due le persone positive al Covid 19, con sintomi, ricoverate all'Ospedale ed è stato rilevata anche una nuova positività, a fronte di due guarigioni. Sono dunque complessivamente 69 i casi attivi a San Marino ma quelli effettivamente seguiti dall'Iss sono 65 perché quattro si trovano in Italia. L'età media dei contagiati è di 37 anni. Tra lunedì e ieri 441 i tamponi effettuati e negli stessi tre giorni sono stati individuati 30 casi. Una ventina i residenti a San Marino in quarantena.

In Emilia Romagna nessun decesso nelle ultime 24 ore, ma 669 contagi in più di ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva salgono di due unità a 24. 267 – 13 in più in 24 ore - quelli negli altri reparti Covid. L'età media dei nuovi positivi è 34,2 anni e tra le province al primo posto c'è Modena con 113 nuovi casi poi Rimini con 112. A livello nazionale italiano 7.230 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. In crescita rispetto ai 6.596 di ieri così come le vittime passate da 21 a 27. Cento in più anche i ricoveri, più 8 le terapie intensive.