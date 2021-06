Due terzi dell'Italia in zona bianca. San Marino a un passo dal "Covid free"

Invariata la situazione Covid a San Marino, una sola la persona che resta positiva, mentre le vaccinazioni sono arrivate a 43.506. 465 i turisti vaccinati. In Italia due terzi del Paese è in zona bianca, 40 milioni e mezzo gli italiani nella minima zona di rischio, senza coprifuoco ma con l'obbligo di continuare a indossare mascherine, rispettare le distanze e igienizzare le mani. Matrimoni e feste possono essere organizzati, ma gli invitati devono avere il green pass, e al ristorante non più di 6 per tavolo al chiuso. Nelle zone gialle il coprifuoco è a mezzanotte almeno per un'altra settimana, poi sarà abolito.

Preoccupa il dilagare della variante Delta, ossia l'indiana, nel Regno Unito: secondo il presidente Draghi, intervenuto al G7, al momento non rappresenta un problema per l'Italia ma se i contagi dovessero continuare a salire il governo è pronto a reinserire la quarantena per chi arriva. Tra l'altro il premier Johnson ha rinviato l'uscita dalle restrizioni al 19 luglio. Non tutte le Regioni eseguono quanto deciso dal governo su AstraZeneca, la Campania ad esempio intende bandire tale vaccino per tutti, ultra 60enni compresi. Intanto arriva la firma finale delle istituzioni europee sul regolamento che da' l'ok al certificato digitale Covid, noto anche come “Digital green pass”, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 luglio. Infine stamani la Turchia ha ricevuto il suo primo lotto di vaccino Sputnik dalla Russia, e punta così ad accelerare la propria campagna di immunizzazione.