Eccellenze del design, premiati 2 docenti dell'Università di San Marino

Due docenti dei corsi di laurea in Design dell’Università di San Marino premiati al Compasso d’Oro 2020. Marco Ferreri ha ottenuto il riconoscimento alla carriera mentre a Sergio Menichelli è stata riconosciuta una menzione d’onore per il progetto del libro “The Cork Book”, un testo che esplora caratteristiche, usi e potenzialità del sughero. La cerimonia si è svolta il 9 settembre all’ADI Design Museum di Milano. Premi che inorgogliscono l'Università, e che confermano l’altissimo livello dei docenti e le possibilità esclusive di formazione a disposizione degli studenti, commenta Riccardo Varini, vice direttore del corso di laurea triennale in Design.