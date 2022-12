Edilizia sociale: al via il cantiere per 7 nuovi appartamenti

Dopo anni di attesa, finalmente al via il cantiere di Via Spolantini alle Gualdre di Fiorentino. 7 unità abitative, ora allo stato rustico, che verranno completate e destinate a famiglie in difficoltà economica. Il progetto complessivo, dalla ristrutturazione esterna a quella degli interni, è stato redatto interamente dall'AASPL e preso in carico dalle maestranze della squadra edilizia. Garantito l'efficientamento energetico dello stabile – con termo-cappotto e impianto fotovoltaico – in chiave risparmio.

Tempi che si vogliono quanto più brevi, proprio per rispondere al bisogno abitativo di nuclei in difficoltà, con l'Azienda che si impegna a terminare celermente i lavori e le pratiche di abitabilità sui primi due appartamenti. Un aspetto, questo, sottolineato dal Direttore dell'Azienda per i Lavori Pubblici, Giuliana Barulli, che si è detta “orgogliosa” per un lavoro che “andrà a beneficio di chi davvero ne ha bisogno”.

Edilizia sociale, un tema vivo e delicato: solo pochi giorni fa, la Segreteria al Turismo con delega alla Cooperazione aveva fatto il punto sul fenomeno: in continuo aumento le richieste di un alloggio popolare da parte di persone in difficoltà; sono 32 quelle ancora inevase. Necessità crescenti alle quali – aveva rilevato il Segretario Federico Pedini Amati - “lo Stato ha l'obbligo di dare risposte”.