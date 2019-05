Elia Gasperoni, giurato speciale per San Marino

Iniziato il conto alla rovescia per l'Eurovision Song Contest che si svolgerà la prossima settimana dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv. La giuria sammarinese è pronta: il presidente Paolo Rondelli ha già ascoltato le 41 canzoni in gara, con lui Marilia Reffi, Sabrina Minguzzi, Danilo Berardi ed Elia Gasperoni, dj nella trasmissione di Radio San Marino “Radiotutti”, esperto di musica leggera, amante del rap e dell'hip hop. Giurato di riserva Monica Moroni.

Elia non nasconde la sua passione per la musica, soprattutto per gli artisti italiani come Jovanotti, ma Caparezza resta il suo artista preferito. Da martedì avrà il compito, insieme agli altri giurati, di votare per gli altri Paesi, e seguire il rappresentante sammarinese, Serhat che con la sua "Say Nanana" chiuderà la prima semifinale.