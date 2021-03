Enrico Letta: "Sputnik a San Marino? Invidio Salvini che ha un'opinione su tutto"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Enrico Letta, nuovo segretario del Partito Democratico, ha parlato alla stampa estera in una conferenza da remoto, ed ha affrontato anche l'argomento Sputnik. Uno dei primi argomenti affrontati è stato lo ius soli, che ha subito scatenato proteste, ma lui lo motiva con la logica. In più vorrebbe il voto per i 16enni, “così avremmo un Parlamento meno da quota 100”, dice, così come dice basta al PD come al partito di governo sempre e comunque, “come fossimo la protezione civile”. Su San Marino e Sputnik non si sbilancia perché, sottolinea, mi fido di chi ha le competenze scientifiche e le responsabilità politiche per decidere. “Salvini dice la sua su tutto – aggiunge – come quando tutti si improvvisano ct della nazionale di calcio”.

Nel video gli interventi di Enrico Letta, segretario del Partito Democratico