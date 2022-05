Esercitazione funivia San Marino: simulato guasto e successiva evacuazione delle cabine

Le voci di Pietro Falcioni e Stefano Canti

Oltre 500.000 passeggeri trasportati ogni anno in circa 15.000 corse. La funivia che collega Borgo Maggiore con il Centro Storico rappresenta uno dei simboli di San Marino ed è per questo che è fondamentale che operi nella massima sicurezza. Questa mattina, nell'esercitazione organizzata dalla Protezione Civile in collaborazione con il Soccorso Alpino e numerosi enti e volontari sammarinesi, è stata simulato un guasto e la successiva evacuazione delle cabine con soccorso tramite calata a terra.

La funivia rappresenta una struttura fondamentale per il nostro paese, aggiunge il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti, e verificarne il suo corretto funzionamento in totale sicurezza è un aspetto essenziale.

Nel servizio le interviste a Pietro Falcioni (Capo Protezione Civile San Marino) e Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio)