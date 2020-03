Eurovision 2020. Annullo o rinvio?

Nei prossimi giorni sui canali social di Senhit, l'artista scelta da San Marino Rtv per Eurovision 2020, verrà proposto in anteprima il video tutorial per imparare la coreografia di “Freaky!”, realizzato da Luca Tomassini, in pieno spirito #iorestoacasa, perché la musica non conosce confini.

«In questo momento di emergenza mondiale, abbiamo bisogno di sentirci vicini, di ballare e di sorridere, per questo voglio regalare a tutto il mondo eurovisivo la coreografia che stiamo mettendo in piedi da settimane con Luca, nella speranza che doni un sorriso in questi giorni in cui dobbiamo essere più che mai uniti» afferma Senhit.

Intanto fa discutere l'ipotesi di un rinvio a fine settembre d Eurovision 2020 e non della cancellazione annunciata invece ieri dai vertici di Eurovision. I principali siti web legati a Eurovision e la stampa specializzata stanno rilanciando la proposta, mentre sono molti tra i vari broadcast nazionali ad essere stati presi totalmente in contropiede dalla dichiarazione pubblica del dimissionario Jon Ola Sand, boss di Eurovision, fatta ieri.