Fede, ragione, missione: "Da Luigi Negri lascito umano, culturale ed ecclesiale"

La comunità ricorda Luigi Negri, già vescovo di San Marino-Montefeltro, con una giornata di studi al Teatro Nuovo di Dogana. Sul palco, nella giornata di sabato 25 novembre, personalità del mondo cristiano e della politica, nell'evento organizzato dal Centro Giovanni Paolo II. Filo conduttore il "lascito umano, culturale ed ecclesiale" di monsignor Negri. Fede, ragione, missione le parole chiave.

Tra i diversi protagonisti: il cardinale Gerhard Ludwig Muller, prefetto emerito della Congregazione della Dottrina della Fede, Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ma anche Rocco Buttiglione per la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e monsignor Giampaolo Crepaldi, arcivescovo emerito di Trieste. Negri è stato protagonista di eventi importanti per il territorio, come la visita di Papa Benedetto XVI nel 2011. In parallelo il suo apporto sul piano della laicità, per la cultura e sul fronte economico.

Nel video le interviste a Gerhard Ludwig Muller (prefetto emerito della Congregazione della Dottrina della Fede) e Rocco Buttiglione (Pontificia Accademia delle Scienze Sociali)