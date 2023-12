Fiocco azzurro all’Acquario di Cattolica: è nato un baby pinguino [Fotogallery]

È un maschietto sano e giocherellone. E' l'ultimo nato dell'Acquario di Cattolica, terzogenito di Babba e Lalla. Le sue due sorelle Pera e Pinguetta lo hanno accolto con entusiasmo. Ancora non ha un nome: saranno i follower a sceglierlo, usando #benvenutopinguino. Il nome vincitore sarà svelato il 6 gennaio, giorno della Befana, in un evento pubblico che coinciderà con il suo “battesimo” ufficiale. Una nuova nascita è sempre una festa, l'anno scorso c'era stato il fiocco rosa per Pinguetta.

Mamma e papà si sono alternati per settimane alla cova: i pinguini hanno una placca di pelle nuda alla base del tronco chiamata “placca incubatrice”, con la quale tengono l’uovo al caldo a turno, fino alla schiusa. Una volta nato, il cucciolo viene guardato a vista fino alla muta: quando il tenero piumino grigio lascia il posto alle piume da adulto. E' il momento di affrontare l’acqua. Ci vuole tempo per nuotare come i grandi.

I suoi buffi tentativi hanno entusiasmato il pubblico. Non è stato facile per i genitori convincerlo a lasciare il nido e cibarsi in autonomia. Hanno rischiato, come gli umani, di ritrovarsi con un bamboccione per casa. La loro perseveranza ha però avuto la meglio: il baby pinguino ora è indipendente, accolto fin da subito nella colonia, la sua famiglia allargata. Dove troviamo coppie con figli e senza prole, single incalliti e un’unione arcobaleno, composta da due femmine che fanno coppia fissa da anni. La natura ci sorprende sempre e con questo regalo l'Acquario di Cattolica chiude l'anno in emozione.

Per partecipare all'iniziativa di naming: i profili @acquariodicattolica su Instagram e @acquariodicattolica su TikTok usando l'hashtag ufficiale #benvenutopinguino.

Monica Fabbri