Fogheraccia 2024: dove andare a San Marino per i falò di San Giuseppe

Tornano i fuochi di San Giuseppe, tradizione estesa a tutta la Romagna che segna simbolicamente l'arrivo della primavera e della bella stagione. Numerose anche sul Titano le iniziative, da parte di Giunte e Parrocchie, che celebrano l'evento in questa serata. Per via della pioggia e del maltempo si sta decidendo in queste ore sugli appuntamenti di questa sera.

Confermati al momento, i fuochi di:

Parcheggio Terenzi, ore 19.30. Previsto stand gastronomico (Giulietti KM e Guaita) e musica. Città : Parcheggio 10. Si festeggerà con musica piadina e vino

: dalle 20:30 presso il Parcheggio della Scuola Elementare "La Roccia", in Via Ventotto Luglio, 46. Previsto un piccolo rinfresco per tutti. Faetano: dalle ore 20 in Piazzale del Plesso Scolastico. Spuntino dolce e salato.



Rimandati invece a domenica 24 marzo i falò organizzati al Parco Ausa (Dogana) e ad Acquaviva (in piazzale Cava della Fonte alle ore 20).

Ecco tutti gli altri appuntamenti non ancora confermati:

: ore 21 in Piazzale del Lavatoio: si festeggerà con musica, vin brule e dolci. Serravalle: Casa Parco Laiala, dalle ore 19. Serata organizzata dalla Parrocchia di Sant'Andrea, con possibilità di cenare (obbligatoria la prenotazione al numero WhatsApp 333 141 0637 con nominativo e numero di persone). Accensione del fuoco alle ore 20. Gara di torte casalinghe con premiazione.