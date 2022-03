Fondi Europei per il turismo sammarinese, Pedini Amati: “Una giornata storica”

"Giornata storica, è il primo finanziamento a fondo perduto per San Marino dall'Unione Europea e che ha ricadute economiche sul nostro territorio, oltre che su Marche ed Emilia-Romagna”. E' la soddisfazione del Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, che firma l'accordo con il Direttore Esecutivo della European Travel Commission, Eduardo Santander.

Per il Titano è il primo accesso a fondi europei - nell'ambito del programma Horizon 2020 - con Marche ed Emilia-Romagna, anche grazie alla nascita del Tavolo Turistico Territoriale. Obiettivi: la promozione di prodotti turistici tematici transeuropei e per la promozione congiunta della 'destinazione Europa', rafforzando la fiducia dei consumatori nei viaggi e nel turismo durante e dopo la pandemia da Covid-19. Il piano di co-finanziamento metterà a disposizione dello sviluppo digitale dei progetti turistici di San Marino, Marche ed Emilia Romagna 190 mila euro, dei quali il 50% a fondo perduto è coperto appunto dall’Unione Europea.

“Iniziativa molto importante anche per l'Europa, che crede nei valori democratici, della pace e della cooperazione e questo è l'inizio – dice il Direttore Esecutivo della European Travel Commission, Eduardo Santander - di una cooperazioni lungo tanti anni e vogliamo fare di questo progetto un esempio in Europa e nel resto del mondo”

Non manca di ricordare Mauro Maiani, fautore del progetto e da tempo membro dell'ITC. Il ruolo di Mauro Maiani anche nelle parole di Pedini Amati nel tessere i rapporti fra San Marino ed ETC, in un grazie allargato allo staff: “Ringrazio la squadra, Stefano Maroncelli per l'impegno a Bruxelles, Massimo Ferrucci, Loretta Zafferani. Senza la squadra una persona sola al comando non produce effetti – dice Pedini Amati. Ha vinto una idea, una squadra, la lungimiranza di chi prima di me ha creduto in questo progetto abbiamo lavorato un anno per un risultato storico per la Repubblica di San Marino”.

Nel video, le interviste al Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati e al Direttore Esecutivo della European Travel Commission, Eduardo Santander