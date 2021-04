Genitori contrari al trasferimento: "È il momento per costringere i bambini ad un ulteriore cambiamento?”

“Siamo consapevoli dell'importanza educativa, sociale e didattica dell'Istituto Musicale”, così il gruppo di genitori, promotori di una raccolta firme a sostegno della Scuola Elementare di Città, dopo le recenti dichiarazioni del Presidente IMS, Volpinari. Genitori che oltre a ricordare il valore territoriale, storico e sociale del plesso, sollevano anche un ulteriore aspetto come conseguenza della decisione di trasferire la scuola a Murata: “In questo anno e mezzo di pandemia, i bambini sono la categoria che più ha sofferto, soprattutto sul piano psicologico, le restrizioni a cui siamo stati costretti. È veramente questo – si chiedono - il momento di dover costringere i nostri bambini ad un ulteriore cambiamento?”. Invitano infine ad una riflessione generale sul problema del calo demografico che riguarda tutto il Paese e non solo Città: “La decisione di accorpare le classi da territori diversi in un’unica sede – sostengono - andrebbe quindi discussa e ragionata, coinvolgendo le parti interessate, non solo sulla base dei numeri di oggi, ma cercando di valutare quanto sta accadendo nei vari Castelli”.