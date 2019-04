Giornata Autismo, nuovi progetti per l'Associazione Batticinque

Oggi la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. Lo ricorda la segreteria alla Sanità, con il segretario Franco Santi che auspica “una azione ampia da parte di tutte le istituzioni e servizi perché ogni persona con autismo sia aiutata a trovare il proprio percorso e ruolo nella società, una vita dignitosa e un lavoro commisurato. Non un sogno, dice, ma una realtà che può essere raggiunta promuovendo una percezione positiva dell'autismo e comprensione sociale verso questa sfida”. E anche San Marino per una settimana si colora di blu, aderendo alla campagna “Light it up blue”. La Terza Torre illuminata, insieme ai principali edifici di tutte le città del mondo, come testimonianza della sensibilità verso i disturbi autistici, insieme alla Associazione Batti Cinque.

Nel video, l'intervista alla Presidente dell'Associazione Batti Cinque, Fanny Gasperoni che rilancia l'ultimo progetto, in collaborazione con la Segreteria alla Sanità e con l'ISS: “Ospedale più per te”.