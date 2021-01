Giornata della memoria: a San Marino e nel circondario tanti appuntamenti per non dimenticare

Un giorno per non dimenticare, condannare e riportare alla mente l'orrore dei grandi genocidi. Questa mattina i Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, insieme al Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi hanno incontrato gli studenti della 3°A delle scuole medie di Fonte dell'Ovo. I ragazzi e le ragazze hanno ripercorso i luoghi simbolo di questa giornata sul Titano. Durante l'incontro la testimonianza diretta, in collegamento Skype, di Edoardo Brambilla Grynberg. Ebreo che si rifugiò a San Marino.





La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si è unita alle celebrazioni ponendo l'accento sulla necessità di mettere al centro dell'azione istituzionale la piena e incondizionata difesa dei diritti umani.

La Giunta di Castello di Città e la Commissione per le Politiche Giovanili hanno prodotto un docuracconto tratto dai libri “Il viale delle Rose” di Giuseppe Marzi e “La meravigliosa bugia” di Davide Bagnaresi, Giuseppe Marzi e Antonio Morri. Da quest'ultimo libro l'Archivio di Stato ha realizzato il video “I luoghi della memoria”, un viaggio virtuale tra fonti documentarie e luoghi di San Marino testimoni di questa terribile pagina di storia.

La Giunta di Castello di Faetano ha donato alla classe 5° della scuola elementare un libro sul tema con l'obiettivo di infondere la memoria di quella tragedia nelle generazioni future. In seguito agli alunni è stato spiegato il funzionamento della giunta e i bambini stessi hanno rivolto richieste di interventi nel castello.

A Rimini i vertici istituzionali hanno celebrato questo giorno davanti al documento ai caduti. Una celebrazione ridotta, causa covid, con il Sindaco Andrea Gnassi, il Prefetto Giuseppe Forlenza e la Presidente dell’Associazione Nazionale ex internati di Rimini Sonia Tamburini.