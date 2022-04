Giornata mondiale della salute 2022: Our Planet, Our Health

7 aprile Giornata mondiale della salute (World Health Day). Il tema scelto quest’anno dall’Oms è Our Planet, Our Health, Il nostro Pianeta, la nostra Salute con lo scopo di puntare l'attenzione sulla correlazione tra la nostra salute e quella del pianeta in cui viviamo. Secondo i dati forniti dall’Oms si registrano ogni anno 13 milioni di decessi legati a cause ambientali: l’inquinamento atmosferico uccide nel mondo 13 persone ogni minuto. A questi vanno aggiunti i morti provocati dalla crisi climatica definita dall'Oms come «la più grande minaccia sanitaria per l'umanità»: in tutto sono circa 2 miliardi di persone nel mondo che sono interessante da inondazioni, piogge estreme, siccità e incendi.

Il WWF sceglie questa importante ricorrenza per puntare i riflettori sull'utilizzo dei pesticidi e il loro impatto sull'ambiente nel suo nuovo report “Pesticidi: una pandemia silenziosa”. La guerra e le incertezze economiche che ne conseguono hanno monopolizzato l'agenda europea che sta rallentando il processo avviato sulla sostenibilità.

Secondo i dati che presenta il WWF circa un terzo dei prodotti agricoli a livello globale viene prodotto utilizzando pesticidi e il loro uso continua a crescere: il 50% si disperde nell’aria, nell’acqua e nel suolo, con forti impatti sulla biodiversità. L’Italia è al sesto posto nella top ten mondiale dei Paesi che utilizzano più pesticidi. I pesticidi causano circa 9 milioni di morti all'anno. Particolare preoccupazione è legata all’esposizione non a singole sostanze ma a un cocktail di pesticidi che può indurre diversi effetti cronici. Il glifosato, simbolo dell’agricoltura industriale, è l’erbicida più usato al mondo, inserito nel 2015 nella lista delle sostanze “probabilmente cancerogene”.

Nelle sue conclusioni il WWF sottolinea che l’approccio agroecologico, come nel caso dell’agricoltura biologica, è il più efficace per ridurne l’impatto ambientale. Le diete sane – continua - principalmente vegetali, varie e provenienti da sistemi sostenibili, sono una chiave per risolvere il trilemma dieta-ambiente-salute.