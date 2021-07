Giornata Mondiale della Tigre: il felino più grande del mondo è anche quello più a rischio di estinzione

La tigre è il più grande felino al mondo, ma anche quello più a rischio di estinzione. Infatti, il numero di tigri selvatiche si sta riducendo in tutto il sud-est asiatico, habitat naturale di questo animale. È quasi certo che nel 2022, l'anno in cui era stato fissato l'obiettivo di raddoppiarle, ce ne saranno meno rispetto al 2010. “Paesi come India, Nepal e Russia hanno dimostrato che con gli interventi giusti le popolazioni di tigre possono riprendersi e, in alcuni casi, raddoppiare in un periodo di tempo relativamente breve. Tutelando l’habitat e garantendo loro la disponibilità di prede e un’adeguata difesa dal bracconaggio, le tigri possono riappropriarsi del loro spazio” ha affermato Stuart Chapman, capo della Tigers Alive Initiative del WWF.

Sono soprattutto i lacci a minacciare le tigri, ce ne sono infatti circa 12 milioni sparsi nelle aree protette della Cambogia, Laos e Vietnam, dove si sono già estinte. Ma ad aggravare la situazione sono anche la perdita dell'habitat dovuta allo sviluppo delle infrastrutture, al disboscamento e all'espansione dell'agricoltura e il commercio illegale di tigri e delle sue parti. Anche in Europa è necessario contrastare il commercio illegale, nonostante la tigre non viva in questa area. Il WWF Italia fa parte del progetto Life SwiPE, che punta ad aumentare la consapevolezza, la conoscenza e la sensibilità delle Autorità pubbliche di 12 Paesi. Lo scopo è quello di individuare un numero maggiore di illeciti e punirli con sentenza di condanna. Questo obiettivo non potrà però essere conseguito senza una modifica delle norme in vigore in Paesi come l’Italia, che prevedono sanzioni troppo deboli rispetto alla portata dei ricavi illeciti che producono questi traffici. Il recupero delle tigri del sud-est asiatico aiuterà anche a mitigare i cambiamenti climatici, proteggere i bacini idrografici, ridurre l'impatto dei disastri naturali e fornire mezzi di sussistenza alle comunità locali" ha affermato Sophia Lim, Direttore Esecutivo e CEO del WWF Malesia.