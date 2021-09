Giovanni Rezza: "Da valutare cosa fare dopo scadenza provvedimento per cittadini di San Marino vaccinati con Sputnik"

Sono 9 le guarigioni accertate a San Marino nelle ultime 24 ore a fronte di una sola nuova positività. Un divario che fa scendere il numero di positivi attivi a 36, rispetto ai 44 di ieri. Si mantengono stabili le ospedalizzazioni: ancora 4 le persone ricoverate, due delle quali in terapia intensiva, ora al 17% di saturazione. 32 in totale i pazienti seguiti a domicilio.

Sul fronte green pass arrivano nuove segnalazioni di disguidi per i vaccinati con Sputnik in territorio italiano. All'aeroporto di Bologna, segnala Franco Garattoni, di Podium Tour Operator, è servito l'intervento della Polizia per spiegare agli addetti agli arrivi dei voli la validità, fino al 15 ottobre, del green pass sammarinese.

Sul tema oggi è intervenuto anche il direttore della Prevenzione del ministero della salute Giovanni Rezza: “Lo Sputnik non è al momento riconosciuto da Ue e Oms. Dopo la scadenza del provvedimento di metà ottobre per i cittadini di San Marino dovremmo valutare”. La situazione dell'andamento dell'epidemia in Italia è buona con calo di Rt, incidenza e decongestione dei reparti ospedalieri. Sono 3.797 i nuovi casi su oltre 277.00 tamponi (277,508). 52 le vittime e 489 il totale dei ricoveri in terapia intensiva. In Emilia-Romagna 327 casi su 29.511 tamponi; 23 i nuovi positivi a Rimini.