Giunta di Castello di Faetano: inaugurata la mostra "C'era una volta un maestro"

Un viaggio tra ricordi, storia ed emozione lungo oltre 30 anni. Un'occasione per tanti per rivivere una parte di vita, forse la più spensierata ed importante, quella delle elementari. È la mostra “C'era una volta un maestro”, organizzata dalla Giunta di Castello, nella Biblioteca del Castello di Faetano dedicate alle vecchie classi del maestro Gennaro Gennari, figura educativa di rifermento per generazioni di faetanesi. Il materiale presente nella mostra - pagelle, temi, prove di esami, registri – è stato ritrovato in una cantina dai discendenti di Gennari.

In concomitanza con la mostra inaugurato anche il “Mercatino dei bambini” organizzato dalle maestre della scuola elementare “Il Mulino”. Mercatino in cui i bambini hanno potuto mettere in mostra e vendere i lavoretti realizzati per le festività natalizie. Il ricavato delle vendite verrà utilizzato per il finanziamento delle attività formative del plesso.

Due eventi, sottolinea la Giunta di Faetano, ideati per sottolineare l'importanza dell'istruzione e la presenza nel castello delle scuole dell'infanzia e primaria. Per rimarcare ancora di più questo aspetto donati anche tre computer all'aula di informatica della scuola elementare.