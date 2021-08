Green Pass: famiglia sammarinese resta fuori da locale autogrill. La replica: con la certificazione nessun problema

"Stavamo tornando da Bologna", ci racconta Maura, insieme al marito Valerio e alla figlia undicenne, "volevamo mangiare qualcosa in autogrill". Sono le 21 di mercoledì, e la famiglia sammarinese si ferma all'area Sillaro dell'A14. Nessun problema fino all'ingresso all'Old Wild West, dove alla richiesta di esibire il Green Pass, Valerio e Maura mostrano certificato vaccinale Iss e documento di identità. Non basta, i dipendenti vietano l'ingresso al locale. A nulla serve il richiamo al decreto italiano n.111 emesso dal Ministro Speranza e datato 6 agosto. Che di fatto esenta i vaccinati Sputnik 'dalle disposizioni relative al Green Pass fino al 15 ottobre'.







A nulla serve la richiesta di informarsi per poter entrare. "Ci siamo sentiti discriminati - prosegue la sammarinese - e abbiamo cercato in ogni modo di far valere le nostre ragioni, soprattutto citando la legge". Il dipendente sente con il titolare dell'esercizio, ma la situazione non si sblocca. Gli animi si scaldano; i sammarinesi preferiscono desistere senza chiamare le Forze dell'Ordine, ma ribadendo di essere dalla parte della legge e invitando il fast food a informarsi.

Unica consolazione, la denuncia dell'episodio su Facebook, dove sono emerse, nei commenti, altre situazioni simili.

"Abbiamo sollevato il problema perché non accada in futuro ad altri sammarinesi - conclude Maura - ora sono anche preoccupata per la prossima vacanza che faremo in Sardegna. E se ci bloccano all'imbarco del traghetto?"

La replica: "Nessun problema per i sammarinesi - replica al telefono un manager dell'autogrill - con la presentazione della documentazione di avvenuta vaccinazione o del tampone eseguito. Possono sedersi tranquillamente nel locale". La stessa procedura, spiega, viene usata con gli altri stranieri. Lui stesso racconta di aver fatto entrare una coppia sammarinese a pranzo, ringraziando per la segnalazione.

Seguiranno aggiornamenti