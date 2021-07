Green Pass obbligatorio dal 5 agosto in Italia, ecco tutte le anticipazioni sulle nuove regole

L'Italia scioglie la riserva sull'uso estensivo del certificato di avvenuta vaccinazione. Dopo una giornata di riunioni, il Consiglio dei ministri è iniziato in serata, ma sono trapelate le anticipazioni sulle nuove regole. Dal 5 agosto Green Pass obbligatorio per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Non servirà per consumare al bancone. Obbligatorietà estesa anche per spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi, nonché teatri e cinema. Il Green Pass sarà valido anche per chi ha fatto almeno una dose di vaccino, un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti. Di trasporti si parlerà più avanti, e le discoteche per ora restano chiuse. Cambiano anche i parametri per la zona gialla: fissata al 10% la soglia di occupazione per le terapie intensive, al 15% per le ospedalizzazioni. Se le soglie saranno rispettivamente al 20% e al 30% si passa in zona arancione, al 30% e al 40% zona rossa.

A San Marino i positivi sono saliti a 14, 3 seguiti in Italia. Tra lunedì e ieri 262 i tamponi effettuati, con indice di positività dunque all'1,9%. Nuovo balzo in avanti dei contagi in Emilia-Romagna, 447 i nuovi positivi, di cui ben 101 a Rimini (79 sintomatici), la provincia più colpita della Regione. Lieve calo dei ricoveri, due i decessi, entrambi under 60. In Regione l'Asl organizza le vaccinazioni in camper, dai mercati alle spiagge, per intercettare soprattutto i più giovani. In tutta Italia l'incremento di contagi supera già quota 5.000, 5.057 per la precisione, 15 le vittime, 38 in più i ricoveri.