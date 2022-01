Green pass, proroga per i sammarinesi pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Era già stata annunciata dal Governo ed è infatti stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la proroga della deroga al green pass per i sammarinesi vaccinati con Sputnik. La proroga è stata inserita nel Decreto Milleproroghe che all'articolo 22 estende la validità della certificazione vaccinale sammarinese fino al 28 febbraio 2022. Come era stato sottolineato del Segretario alla Sanità, l'estensione temporale si è resa necessaria per permettere di completare i richiami vaccinali.

Art. 22. - Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino 1. All’articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali. Fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli 9 -bis , 9 -ter , 9 -ter .1, 9 -ter .2, 9 -quater , 9 -quinquies , 9 -sexies e 9 - septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo.»