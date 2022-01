Gruppo di ristoratori al Governo: “Aboliamo il green pass”

Durante al seduta del Consiglio, un gruppo di imprenditori del mondo della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande sono stati ricevuti dal Segretario all'Industria e Commercio, Fabio Righi. Un lungo colloquio, durante il quale è stata consegnata anche una lettera con considerazioni e richieste. In testa, si chiede l'abolizione di green pass e super green pass: “Una strumento – sostengono – inefficace”, restituendo le cifre di un settore in crisi – dicono - con perdite in media del 60%”.

Nel video, le interviste a Fabio Grosso (Osteria “Da Lino”) e a Gianluca Francioni (“Osteria Da Giulio”)