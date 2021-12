Gruppo per le emergenze: "Proporremo la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni"

Nel servizio Massimo Arlotti e Claudio Muccioli

A San Marino riunito il gruppo per le emergenze: tra le proposte che avanzerà alle istituzioni anche quella di vaccinare i bambini. I numeri sono ormai importanti, 349 i positivi attivi in territorio, 34 i nuovi contagi rilevati nelle ultime ore, 7 i ricoverati, uno se ne è aggiunto proprio in mattinata, di cui uno resta in terapia intensiva; 8 le guarigioni. Impossibile non pensare a nuove misure per frenare l'ondata. Oggi il gruppo per le emergenze era allargato non solo al dottor Arlotti ma anche al personale ospedaliero proprio perché, spiega il dirigente dell'Authority, la situazione epidemiologica è rilevante. In concomitanza col periodo del Natale infine, ampliati gli orari di apertura per la farmacia di Città: dal 4 dicembre anche domenica e festivi.

Nel video le interviste a Massimo Arlotti, infettivologo, e a Claudio Muccioli, dirigente Authority Sanitaria