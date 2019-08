I Capitani Reggenti accolgono le ragazze di "Un Calcio per la Pace"

L'udienza a Palazzo

“È con lo spirito di condividere una pacifica convivenza tra uomini e popoli che accogliamo questa iniziativa, orgogliosi di poter contribuirne”. Sono le parole dei Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori rivolte alle 15 ragazze e ai loro accompagnatori per l'iniziativa “Un Calcio per la Pace”, giunta alla quinta edizione, la quarta consecutiva in Repubblica. La loro estrazione culturale e religiosa è differente: ebraica, mussulmana e drusa. Ma con una passione che le accomuna: quella per il pallone.

“Una iniziativa importante nel segno del dialogo interreligioso” evidenzia il Segretario di Stato Marco Podeschi. L'auspico del progetto è quello di veicolare un messaggio di pace ed integrazione attraverso lo sport.

Nel servizio l'intervista al presidente dell'Universal Peace Foundation San Marino Giorgio Gasperoni