I Capitani Reggenti in visita ufficiale al Meeting

La tradizionale visita alla manifestazione riminese della Reggenza rinsalda i rapporti della Repubblica col Meeting per l'amicizia fra i popoli. Le Loro Eccellenze Alessandro Rossi e Milena Gasperoni sono state accolte dalla direttrice degli affari giuridici presso il Dipartimento Affari Esteri Maria Alessandra Albertini, dalla console di San Marino a Rimini Benedetta Nicolini, dal comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone, e dall'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci. Prima tappa, come di consuetudine, nei salottini privati del Meeting, per il saluto coi responsabili della manifestazione, poi la lunga e approfondita visita alla mostra dedicata ad Alcide De Gasperi, una delle più apprezzate di questa edizione, dove i Reggenti hanno potuto scoprire e approfondire l'uomo e lo statista trentino attraverso le sue parole e i suoi scritti. Ultima tappa nello stand della Regione Lazio, per l'Ambasciatore si tratta di un primo, importante passo, verso il prossimo Giubileo.

Nel video l'intervista a Fabrizio Colaceci, Ambasciatore d'Italia a San Marino