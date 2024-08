Il Ferragosto festeggiato: sul Titano e a Rimini

SRV_FERRAGOSTO_SAN_MARINO_-_RIMINI_15082024

Nella Riviera del last second, il Ferragosto fila liscio ma senza il boom degli anni migliori. I turisti non mancano, a dispetto della mucillagine ma chi può approfitta delle vasche idromassaggio sulla spiaggia. Chi cerca l'alternativa al mare punta invece alle piscine del territorio. Ad esempio a Ponte Messa, ore 8.35 del mattino e la fila è già lunghissima: piscina 'da Quinto' presa d'assalto (nel video immagini Facebook di Gabriele Muratori). Il clima a Rimini è comunque quello della festa. Bagnini e operatori non mollano e guardano al periodo con fiducia.

A San Marino cielo coperto e l'eco dei tuoni in lontananza, nel pomeriggio. Il centro storico accoglie i visitatori attirati dalla bellezza del paesaggio e dalle temperature meno bollenti dei giorni scorsi. Buona l'affluenza, parcheggi centrali pieni per gran parte della giornata, in molti hanno utilizzato la funivia. Il ponte di Ferragosto è inoltre l'occasione giusta per visitare i musei, tutti e sette aperti, comprese prima e seconda torre fino a sera. Spicca la mostra “Transavanguardia”, fino al 22 settembre a Palazzo Sums. Per gli amanti della buona tavola, invece, le delizie proposte da Mi Gusto: a Ferragosto, si sa, anche il palato vuole la sua parte.

Nel video l'intervista a Mauro Vanni, presidente Cooperativa operatori di spiaggia Rimini sud.