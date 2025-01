Il Macello: "Compromesse le nostre attività serali, occorre prolungare gli orari"

La Cooperativa Culturale "Il Macello" ha diffuso una nota in cui esprime preoccupazione per le difficoltà che sta affrontando nell’organizzazione delle proprie attività, tutte autofinanziate e gestite grazie al lavoro volontario.

In particolare, punta il dito contro il mancato prolungamento degli orari serali per gli eventi del sabato, deciso dalla Giunta di Castello di Città, che rischia di compromettere la partecipazione e l’efficacia delle iniziative.

“Le attività serali sono fondamentali per coinvolgere un pubblico più ampio e creare momenti di aggregazione,” sottolinea la cooperativa, che opera nella storica sede di Contrada delle Mura. Ricorda che gli eventi, sempre gratuiti, sono pensati per valorizzare il centro storico come spazio culturale e sociale.

La situazione, secondo "Il Macello", riflette un problema più ampio che interessa altre aree del territorio, come Borgo Maggiore, dove si è discusso della necessità di rivitalizzare i centri storici. “Occorre - scrivono - un approccio integrato che combini incentivi economici, flessibilità normativa e un coinvolgimento attivo della cittadinanza,”.

"Il Macello" ribadisce la volontà di dialogare con la Giunta e le istituzioni per trovare “soluzioni equilibrate e sostenibili” e invita la comunità a partecipare agli eventi, sottolineando l’importanza di una maggiore affluenza per garantire la continuità delle attività.