Il Natale della Fratellanza Sammarinese di Roma: premio alle donne resilienti

Ritrovarsi a Natale, per la Fratellanza Sammarinese di Roma, è una tradizione di pura gioia conviviale. Quest'anno tantissimi iscritti hanno voluto esserci, grazie all'instancabile lavoro della presidente Daniela Canti che, tra social e chat su whatsapp, coinvolge e organizza eventi tutto l'anno. Nel consiglio anche tanti giovani, che un giorno raccoglieranno le redini dell'associazione e che mostrano gratitudine per ciò che la Fratellanza ha donato loro in questi anni.

Da San Marino sono arrivati i Segretari di Stato per gli Affari Interni e per la Giustizia Gian Nicola Berti e Massimo Andrea Ugolini, accompagnati da Henry Bucci, accolti dall'Ambasciatrice di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro, e dalla console Marina Emiliani. Per il Segretario Berti si è trattato della prima volta. Nei saluti istituzionali, i due Segretari hanno ricordato la recente visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a San Marino, e la conclusione del negoziato sull'accordo di associazione all'Unione Europea, da poco ufficializzata a Bruxelles.

Nel video le interviste a Daniela Canti, presidente Fratellanza Sammarinese; Marco Ciambotta, vice presidente Fratellanza Sammarinese; Gian Nicola Berti, Segretario di Stato per gli Affari Interni