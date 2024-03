Il Papa alle detenute di Rebibbia: "Nella lavanda dei piedi, la vocazione al servizio"

Sceglie ancora una struttura carceraria per aprire il triduo pasquale. Arriva in sedia a rotelle a Rebibbia, una delle più grandi carceri femminili d'Europa. Lava e bacia i piedi a 12 detenute di varia provenienza e nazionalità, durante la Messa “in Coena Domini”. Un momento intenso, c'è commozione, anche lacrime nei volti delle donne carcerate e del personale. “Gesù perdona sempre - dice durante l'omelia - Tutti noi abbiamo commesso sbagli e piccoli fallimenti. Chiediamo al Signore la grazia di non stancarci nel chiedere perdono”. Ricorda poi il senso della lavanda dei piedi: "È un gesto che ci attira l'attenzione sulla vocazione del servizio, e chiediamo al Signore che faccia crescere tutti noi nella vocazione del servizio".