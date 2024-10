Il presidente della comunità palestinese: "Grazie a San Marino per aver ricevuto la nostra ambasciatrice"

A Roma nuova manifestazione in favore della Palestina, dopo gli scontri della scorsa settimana. Diversamente da una settimana fa, questo era un corteo autorizzato dalla Questura, e numerose realtà vi hanno preso parte, politiche certo, ma non solo, a partire dalla comunità palestinese in Italia. Non tutti hanno toni concilianti: c'è chi accusa anche il governo italiano, e chi promette di scendere in piazza ogni settimana. C'è anche chi si è dato da fare in prima persona nelle zone di confine come Rafa e chi tenta di aiutare in ogni modo le popolazioni.

Nel video le interviste a Yousef Salman, presidente comunità nazionale palestinese in Italia; Maya Issa, presidente studenti palestinesi in Italia; Giulia Calò, Potere al Popolo; Paola Prestigiacomo, infermiera; Barbara Amici, collaboratrice comunità palestinese Roma