Il sammarinese Simone Baldini protagonista di Nuovi Eroi su Rai 3

Simone Baldini, 42 anni di San Marino, lo scorso febbraio è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana da Mattarella: "per l'immediata disponibilità offerta alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. Rappresenta il contributo offerto da tanti volontari accorsi da tutta Italia per spalare le strade dal fango nelle città romagnole colpite dall'alluvione".

Un esempio per tutti, quando è stato ospite di Khorakhané, aveva ripetuto come non ci siano differenze con normodotati, sia in campo sportivo che nella vita.

Simone lunedì sera sarà il protagonista di "Nuovi eroi": la trasmissione di Rai3 che racconta le grandi storie di eroismo quotidiano.